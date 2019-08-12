Климатолог объяснил минусовые температуры в августе

В России уже были минусовые температуры летом, сообщил Андрей Киселев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Изменения климата на планете привело к тому, что начали меняться устоявшиеся десятилетиями воздушные потоки. Об этом в разговоре с корреспондентом «URA.RU» сообщил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев. Так он прокомментировал прогноз Гидрометцентра, который предупредил россиян о заморозках в августе.

«Мы живем в эпоху изменения климата — это не только изменения температуры, но и еще и смена циркуляции воздушных масс», — пояснил Киселев. По его словам, в северо-западную часть России приходят потоки с Атлантики, которые по мере продвижения по стране теряют водяной запас и становятся теплыми. «В последнее время часто случаются ситуации, когда в эту картину вмешиваются холодные арктические потоки. Они оттеснили атлантические воздушные массы и привели к такому результату», — объяснил климатолог.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что в ближайшие дни в Архангельской области, республиках Коми и Карелия температура воздуха может упасть до минус двух градусов. Уже сейчас в поселке Пинега Архангельской области по ночам холодно, отметила Паршина. Несмотря на это, днем воздух будет прогреваться до 15-17 градусов тепла.