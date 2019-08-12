Дети Порошенко пришли с плакатами, чтобы поддержать отца во время допроса

Петр Порошенко обвиняется в отмывании денег Фото: Официальный сайт президента Украины

Дети экс-президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать его перед допросом по делу об уклонении от уплаты налогов. У здания Госбюро (ГБР) расследований наряду с противниками Порошенко присутствовали дочери политика Александра и Евгения, а также сын Михаил.

«ГБР чистит власть, а не медиа!» — передает слова защитников бывшего президента Украины издание «Страна.ua». Критики бывшего главы Украины скандировали: «Порошенко труба!», а после допроса попытались закидать его яйцами, пишет RT.

Порошенко обвиняется в отмывании денег при покупке украинского телеканала «Прямой», уточняет «Утро.ру». Юрист Андрей Портнов, который подал заявление против политика, заявил, что Порошенко оформил канал на офшорную компанию, которая фиктивно принадлежала экс-члену «Партии регионов» Владимиру Макеенко.