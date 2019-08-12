Инсайд «URA.RU» подтвердился: высокопоставленный силовик покидает Зауралье

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Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве Курганской области. Курган , седельников олег
Олег Седельников согласован на должность прокурора Магаданской областиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

Кандидатура первого заместителя прокурора Курганской области Олега Седельникова на должность прокурора Магаданской области согласована местными парламентариями, сообщили «URA.RU» в пресс-службе облдумы Магадана.

«Депутатский корпус принял решение открытым голосованием. Колымские парламентарии единогласно поддержали представленную кандидатуру», — рассказали в ведомстве. Седельников лично присутствовал на заседании думы. Депутатам его представила начальник управления Генпрокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе Любовь Демина. Теперь указ о назначении Седельникова прокурором Магаданской области должен подписать президент России Владимир Путин.

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О предстоящем повышении Седельникова высокопоставленный инсайдер сообщил «URA.RU» 1 августа, однако слухи о том, что он может уехать на Дальний Восток, появились еще за полгода до этого — после того, как его бывшего начальника, экс-прокурора Курганской области Игоря Ткачева назначили заместителем Генпрокурора, ответственным за Дальневосточный округ.

Седельников работает в органах прокуратуры с 1991 года, прошел путь от следователя прокуратуры Кетовского района Курганской области до первого зампрокурора Зауралья. После ухода на повышение Ткачева и до приезда нового прокурора Андрея Назарова он работал в статусе врио прокурора области.

На посту прокурора Магаданской области Седельников сменит Анатолия Васильева, который в ближайшее время возглавит надзорное ведомство на Ямале. Последний уже также согласован депутатами окружного Заксобрания.

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