Олег Седельников готовится покинуть Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Заместитель прокурора Курганской области Олег Седельников в ближайшее время может переехать в Магадан и повысить свой статус. О его предстоящем назначении «URA.RU» сообщил высокопоставленный инсайдер.

«Курганский зам заменит уходящего магаданского прокурора», — сообщил собеседник агентства. В пресс-службе курганской прокуратуры сообщили, что не знают о каких-либо кадровых решениях, а Олег Седельников продолжает трудиться на своем рабочем месте.

В свою очередь глава прокуратуры Магаданской области Анатолий Васильев в ближайшее время возглавит надзорное ведомство на Ямале. Специалист уже прошел процедуру согласования с депутатами окружного Заксобрания. Васильев заменит действующего ямальского прокурора Александра Герасименко, который, по версии нескольких источников «URA.RU», займет пост руководителя Уральской транспортной прокуратуры. Собеседники на Ямале уточняют, что Герасименко уже давно не видели в Салехарде. 31 июля он пропустил в Салехарде торжественное открытие стелы работникам ямальской прокуратуры, участвовавшим в Великой Отечественной войне. На мероприятии были губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и заместитель генпрокурора России Юрий Гулягин.

Олег Седельников работал в статусе врио прокурора Курганской области после ухода на повышение Игоря Ткачева (замгенпрокурора в Дальневосточном округе) с конца декабря 2018 года до приезда Андрея Назарова в середине июня 2019 года.