Заместитель прокурора Курганской области Олег Седельников в ближайшее время может переехать в Магадан и повысить свой статус. О его предстоящем назначении «URA.RU» сообщил высокопоставленный инсайдер.
«Курганский зам заменит уходящего магаданского прокурора», — сообщил собеседник агентства. В пресс-службе курганской прокуратуры сообщили, что не знают о каких-либо кадровых решениях, а Олег Седельников продолжает трудиться на своем рабочем месте.
В свою очередь глава прокуратуры Магаданской области Анатолий Васильев в ближайшее время возглавит надзорное ведомство на Ямале. Специалист уже прошел процедуру согласования с депутатами окружного Заксобрания. Васильев заменит действующего ямальского прокурора Александра Герасименко, который, по версии нескольких источников «URA.RU», займет
Олег Седельников работал в статусе врио прокурора Курганской области после ухода на повышение Игоря Ткачева (замгенпрокурора в Дальневосточном округе) с конца декабря 2018 года до приезда Андрея Назарова в середине июня 2019 года.