Челябинскую журналистку ранили пулей в голову

Корреспондент челябинской газеты «Общественный защитник» Юлия Зябрина получила пулевое ранение в голову из пневматического оружия. Женщине потребовалась помощь врачей, полиция изучает обстоятельства инцидента.
ЧП произошло вечером 8 августа, когда женщина собиралась войти в подъезд своего дома на северо-западе города. Знакомые вызывали такси, на котором Зябрину отвезли в больницу.
«У меня есть опасения, что это связано с профессиональной деятельностью. Нам поступали угрозы от неизвестных по поводу разборок, обещали «разобраться другими способами, — цитирует Зябрину «Эхо Москвы». — У нас в газете есть ряд публикаций, которые носят по большей части антикоррупционный характер, и есть опасения, что все связано именно с этим».
На момент подготовки новости журналистка не ответила на телефонный звонок. В пресс-службе УМВД по Челябинску обещали подготовить комментарий позже.