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Челябинскую журналистку ранили пулей в голову

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная городская акция
Неизвестный стрелял из пневматики, считает пострадавшаяФото: Анна Майорова © URA.RU

Корреспондент челябинской газеты «Общественный защитник» Юлия Зябрина получила пулевое ранение в голову из пневматического оружия. Женщине потребовалась помощь врачей, полиция изучает обстоятельства инцидента.

ЧП произошло вечером 8 августа, когда женщина собиралась войти в подъезд своего дома на северо-западе города. Знакомые вызывали такси, на котором Зябрину отвезли в больницу.

«У меня есть опасения, что это связано с профессиональной деятельностью. Нам поступали угрозы от неизвестных по поводу разборок, обещали «разобраться другими способами, — цитирует Зябрину «Эхо Москвы». — У нас в газете есть ряд публикаций, которые носят по большей части антикоррупционный характер, и есть опасения, что все связано именно с этим».

На момент подготовки новости журналистка не ответила на телефонный звонок. В пресс-службе УМВД по Челябинску обещали подготовить комментарий позже.

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© Служба новостей «URA.RU»
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