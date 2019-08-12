Порошенко после допроса забросали яйцами

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Официальный сайт президента Украины, порошенко петр, камуфляж
Петр Порошенко — фигурант 14 уголовных делФото: Официальный сайт президента Украины

Экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами. Инцидент произошел после того, как тот вышел из здания Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

Бывший президент находился в ГБР на допросе по делу о возможном уклонении от налогов при покупке украинского телеканала «Прямой». «Яйца попали также в журналистов, сторонников Порошенко и полицейских», — сообщает РИА «Новости».

Петр Порошенко — фигурант 14 уголовных дел, в которых он числится как подозреваемый или свидетель. Дела, в которых фигурирует бывший глава Украины, касаются узурпации судебной власти, государственной измены и неуплаты налогов. При следующих допросах планируется использовать полиграф, уточняет RT.

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