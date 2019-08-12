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Прокуратура нашла виновных в отравлении детей из ХМАО в ресторане поезда

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие Валерия Гергиева в Екатеринбург, поезд, путешествие, железная дорога, электропоезд
Одного из школьников пришлось госпитализировать в ЕкатеринбургеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Транспортная прокуратура нашла виновных в отравлении детей, следовавших на поезде «Анапа-Екатеринбург» со спортивных сборов на черноморском побережье обратно в Сургут. Об этом «URA.RU» сообщила старший помощник уральского транспортного прокурора Елена Крымская.

В ходе проверки нарушения были выявлены у фирмы, которая занималась обеспечением питания в поезде, а также организатора самой поездки — центра физического развития «Атлет». «Со стороны ответственных лиц были выявлены нарушения при хранении продуктов и организации питания. В их отношении возбуждены дела об административных правонарушениях», — прокомментировала Крымская. После того, как дела будут рассмотрены, нарушителям предстоит заплатить штрафы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в конце июня пять сургутских школьников отравились в ресторане поезда, который следовал до Екатеринбурга. В итоге одного из них пришлось госпитализировать. Остальные вернулись в Сургут под присмотром медицинских работников.

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© Служба новостей «URA.RU»
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