Прокуратура нашла виновных в отравлении детей из ХМАО в ресторане поезда

Транспортная прокуратура нашла виновных в отравлении детей, следовавших на поезде «Анапа-Екатеринбург» со спортивных сборов на черноморском побережье обратно в Сургут. Об этом «URA.RU» сообщила старший помощник уральского транспортного прокурора Елена Крымская.
В ходе проверки нарушения были выявлены у фирмы, которая занималась обеспечением питания в поезде, а также организатора самой поездки — центра физического развития «Атлет». «Со стороны ответственных лиц были выявлены нарушения при хранении продуктов и организации питания. В их отношении возбуждены дела об административных правонарушениях», — прокомментировала Крымская. После того, как дела будут рассмотрены, нарушителям предстоит заплатить штрафы.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в конце июня пять сургутских школьников отравились в ресторане поезда, который следовал до Екатеринбурга. В итоге одного из них пришлось госпитализировать. Остальные вернулись в Сургут под присмотром медицинских работников.