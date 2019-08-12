Жена Гафта рассказала о его состоянии после госпитализации

Валентин Гафт (в центре) был доставлен в больницу после инсульта
Состояние народного артиста СССР Валентина Гафта пришло в норму. Об этом рассказала его жена, актриса Ольга Остроумова.
«Валентин Иосифович чувствует себя хорошо: давление тоже хорошее, но речь о выписке еще не идет — мы с этим не торопимся», — цитирует РИА Новости супругу актера.
83-летний актер попал в больницу 7 августа. Причиной госпитализации стал инсульт, уточняет агентство Nation News.
Валентин Гафт появился на киноэкране в 1954 году, в картине «Убийство на улице Данте». Но популярность артисту принесли роли в кинолентах «Гараж» и «Небеса обетованные». В 1970 году он стал работать актером в театре «Современник». Спустя 14 лет получил звание народного артиста СССР, напоминает телеканал 360.