Курганские бизнесмены, которых обвиняли в обналичивании 300 млн рублей, жалуются на давление суда

В курганском суде возобновились слушания по делу предпринимателей Романа Худоконенко и Ирины Никитиной, которых обвиняли в обналичивании почти 300 млн рублей. Судебные тяжбы длятся на протяжении пяти лет. Городской суд признал их невиновными, однако областной суд отменил это решение. Сейчас предприниматели жалуются, что их вынуждают прибегать к услугам адвоката, который работает против них.
«Пятый год нас незаконно обвиняют в совершении ряда преступлений. Оправдательного решения мы добились благодаря грамотной защите, выстроенной с помощью хороших адвокатов. Нам удалось поймать свидетелей обвинения на лжесвидетельстве, вскрыть факты фальсификации почерковедческих экспертиз, а также доказательств по делу со стороны следователя и оперативных сотрудников», — рассказал «URA.RU» Худоконенко.
Предприниматель заявил, что сейчас судья Евгений Колегов, по сути, лишил Никитину права на защиту. «Он выбил из процесса трех адвокатов, к которым она обращалась за защитой, не допустил к ее защите гражданского омбудсмена Александра Андрюкова и назначил ей адвоката Марину Хрущеву, которая ее откровенно сливает. А в это время мы слушаем показания свидетелей, которых опять научили лгать против меня и Ирины», — рассказал Худоконенко.
При этом адвокат Хрущева заявила «URA.RU», что не работает против своей подзащитной. «Худоконенко всеми силами старается затянуть процесс», — высказала она свое мнение. Получить комментарий судьи не удалось — его помощник сообщил, что Евгений Колегов находится в отпуске.