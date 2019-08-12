Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Москве

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Взрыв на Сыромолотова, 28. Екатеринбург, битое стекло
Из-за взрыва в доме выбило стекла (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В интернете появилось видео, на котором запечатлен взрыв газа в жилом доме в Москве. Авария произошла во время ремонта в одной из квартир.

На кадрах, которые опубликовал телеканал «Рен ТВ», видны пятна, оставшиеся после взрыва газа. Также на видео показаны работающие на месте спасатели и полицейские.

Взрыв газовозднушной смеси произошел в пятиэтажном доме на улице Нагорная, 18. Газ взорвался в квартире на втором этаже. После хлопка, по данным МЧС, «нарушилось остекление» дома и обрушилась одна из стен. Под завалами могут находиться люди, число пострадавших уточняется. Из жильцов никто за помощью не обращался.

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