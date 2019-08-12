Погибших при взрыве сотрудников Росатома наградили орденами Мужества

Пять сотрудников Росатома, которые погибли из-за взрыва на ракетном полигоне под Северодвинском, наградят орденами Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщается на сайте администрации Сарова.
К такой же награде представят еще трое сотрудников Росатома, которые пострадали во время взрыва, уточняет RT. Руководство Всероссийского ядерного центра также предложило установить памятник инженерам и открыть в Сарове улицу Испытателей к августу 2020 года. Мэр города Алексей Голубев поддержал эту инициативу и заверил, что скоро будет проведен конкурс среди архитекторов и дизайнеров, которые предложат свой проект памятника.
На морской платформе после испытания ракеты под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв. В результате него погибли пять человек: Алексей Вьюшин, Евгений Коротаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Причина взрыва связана с испытаниями жидкостного реактивного двигателя. В госкорпорации заверили, что Росатом возьмет на себя заботу о будущем семей погибших, напоминает Nation News.