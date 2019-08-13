В Крыму ответили США на критику Путина из-за его визита на полуостров

Реакция США на визит президента Владимира Путина в Крым ожидаема, но Россию не интересуют мнения других государств относительно поездок представителей РФ на полуостров. Такое мнение в беседе с журналистами выразили депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара и член комитета Совфеда по международным делам от полуострова Сергей Цеков.
«Нам абсолютно всё равно, какое мнение относительно визитов высших должностных лиц Российской Федерации, особенно президента нашей страны, выражается — что на Украине, что в посольстве США, что в любой точке земного шара», — заявил в беседе с RT Ганжара.
Цеков, в свою очередь, напомнил, что США постоянно вмешиваются в дела других стран и считают возможным оказывать поддержку тем государствам, которые выступают против РФ и ее руководства. Реакция американского посольства в этом случае, по словам сенатора, выглядит глупо, поскольку Крым является частью России с марта 2014 года. Причем российские власти неоднократно говорили, что вопрос принадлежности полуострова закрыт, добавил Цеков.
Ранее, напомним, посольство Соединенных Штатов на Украине назвало визит российских чиновников в Крым, в том числе Владимира Путина, «неприемлемым». Такими поездками Москва, как считают американские дипломаты, проявляет агрессию по отношению к украинскому народу.