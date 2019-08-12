Посольство США на Украине оценило визит Путина в Крым

Посольство США на Украине назвало визит чиновников из России в Крым неприемлемым. Дипломаты отметили, что таким образом Россия проявляет агрессию по отношению к украинскому народу.
«Поездки в оккупированный Крым — неприемлемое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в обращении послов в Twitter. Таким образом дипломаты поддержали МИД Украины, который ранее выразил протест в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина на полуостров, уточняет
В посольстве отмечают, что вместе с украинским народом выступает против «агрессии со стороны РФ». «Крым — это Украина», — заключают дипломаты.
Российский лидер в сопровождении главы полуострова Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, который был назначен на пост 11 июля, посетил байк-шоу «Тень Вавилона». В конце июня Крым посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он побывал на полуострове в честь Дня Военно-морского флота.