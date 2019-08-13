ФАС решила засудить бывшую фирму сына челябинского экс-губернатора

Лифты были закуплены вопреки предписаниям антимонопольной службы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Челябинское УФАС будет через суд добиваться дисквалификации сотрудников регионального оператора капремонта Челябинской области и ООО «Жилкомсервис», принадлежавшего сыну экс-главы региона Александру Дубровскому. Решение принято после того, как апелляционная коллегия ФАС подтвердила антиконкурентное соглашение при поставке лифтов на 219 млн рублей.

«Региональный оператор капитального ремонта и ООО „Жилкомсервис“ за заключение антиконкурентного соглашения будут привлечены к административной ответственности. Челябинское УФАС России передаст материалы в суд для решения вопроса о дисквалификации должностных лиц указанных организаций», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства. В пресс-службе регоператора обещали подготовить комментарий позднее.

Как заявляли в УФАС, при аукционах на поставку лифтов регоператор под надуманным предлогом отказал в участии в конкурсе двум участникам — ООО «РУСКО ЛИФТ» и ООО «СКМ». Победителем аукциона был признано ООО «Жилкомсервис». На тот момент фирма принадлежала Александру Дубровскому — сыну экс-губернатора региона. В октябре 2018 года бизнес перешел в другие руки.

В прошлом году обстоятельства сделки проверяла прокуратура. 22 апреля комиссия челябинского управления антимонопольной службы признала факт сговора, который попытались оспорить бизнесмены и чиновники, но неудачно.