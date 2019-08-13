Зауральские власти потратят миллионы на телерекламу о себе

Почти четыре миллиона рублей готовы потратить власти Курганской области до конца года на создание и трансляцию телепрограмм о губернаторе и правительстве региона. Телеканал выберут при помощи аукциона, информация о котором опубликована на портале госзакупок.
«Тематика создаваемых и транслируемых телепрограмм, сюжетов и иных видеоматериалов: информирование о деятельности губернатора и правительства Курганской области, привлечение внимания общественности к роли правительства Курганской области в решении важных и актуальных проблем», — говорится в аукционной документации. За каждую минуту эфирного времени власти Зауралья готовы заплатить более четырех тысяч рублей — итого 3,9 млн рублей с учетом, что до 23 декабря необходимо занять 960 минут эфира.
«Телепрограммы и сюжеты создаются на высоком профессиональном уровне», — отмечают организаторы торгов. Содержание каждого видеоматериала необходимо предварительно согласовывать с правительством. Заявки на участие принимаются до 20 августа, аукцион назначен на 22 августа.
В результате правительство может заключить один из самых дорогостоящих контрактов с телеканалами за последнее время. Так, в 2017 году ООО «Зауралмедиа» победило в аналогичном аукционе, получив около трех миллионов рублей за трансляцию программ о правительстве продолжительностью в 1023 минуты. В 2016 году ООО «ТВ-Зауралье» подписало контракт почти на 13 млн рублей за пять тысяч минут эфирного времени (2,8 тысячи рублей за минуту).