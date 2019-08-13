Вице-спикер тюменской облдумы подставил своего соратника

Избирком счел неуместным появление депутата Владимира Пискайкина в ролике кандидата Максима Карпикова Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Кандидату в депутаты тюменской облдумы Максиму Карпикову отказали в прокате агитационных роликов на телевидении. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном избиркоме. Причиной стало присутствие в ролике главы тюменских эсеров, вице-спикера облдумы Владимира Пискайкина.

«Законом запрещена агитация лицами, занимающими госдолжности. А в ролике за Карпикова агитируют депутаты областной думы Пискайкин и Сергей Морев (также член „Справедливой России“ — прим. ред.)», — объяснили агентству в облизбиркоме. Теперь Карпикову необходимо перемонтировать видео, после чего ролики вернутся в эфир.

Ранее кандидат на своей странице в Facebook написал, что его агитматериалы подвергнуты цензуре. «С завтрашнего дня должны были выйти в эфир мои агитационные ролики, но государственная цензура внесла свои коррективы, избирком признал, что видео было сделано с нарушениями законодательства», — заявил он.

Политолог Аркадий Либерман считает решение избиркома странным. «И Пискайкин, и Морев — избранные депутаты, а не чиновники. Почему они не могут поддержать, Карпикова, выдвинутого их партией? Это обескураживает. Кроме того, важный юридический момент — у нас идут довыборы в облдуму, то есть, формально это те же выборы (2016 года — прим. ред.), на которых Пискайкин и Морев шли кандидатами», — отмечает эксперт.

Кроме Карпикова, на место в облдуме претендуют Николай Руссу («Единая Россия»), Мурат Тулебаев (ЛДПР), Анатолий Княжев (КПРФ). Выборы пройдут 8 сентября.