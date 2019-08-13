Глава Екатеринбурга согласовал ФСБ строительство 18-этажной башни в центре города

Для свердловского управления ФСБ построят новое здание Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проекты межевания и планировки земельного участка для строительства нового здания Управления ФСБ России по Свердловской области. Постановление, подписанное главой города, размещено на сайте администрации города.

Проект строительства нового здания для ФСБ будет реализован в границах проспекта Ленина — улиц Вайнера — Антона Валека — Маршала Жукова. В этом же квартале находится здание, в котором управление размещается сейчас. За счет будущего строительства планируется увеличить площадь помещений для сотрудников УФСБ до 50 тысяч квадратных метров, а высота комплекса составит 18 этажей.

В марте администрация Екатеринбурга проводила общественные обсуждения проекта нового здания УФСБ. До этого он дважды выносился на рассмотрение градсовета, но сначала был отклонен из-за «мрачного вида» — предлагаемое 20-этажное строение из красного кирпича архитекторы прозвали «кровавой башней». Новый проект с фасадом из белого кирпича был позже согласован с небольшими оговорками.