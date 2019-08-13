В Кремле обратили внимание на случай с избиением митингующей девушки бойцом Росгвардии

Дмитрий Песков не стал давать оценку действиям силовиков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кремле обратили внимание на все случаи жесткого обращения с протестующими в Москве, которые привели к внутренним проверкам в силовых органах, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В число зафиксированных инцидентов входит и история с девушкой, которую один из представителей полиции ударил в живот во время задержания на несанкционированном шествии 10 августа.

«Мы обращаем внимание и на те материалы, которые фиксируют неповиновение и агрессию к органам правопорядка. Администрация президента не должна выносить вердиктов на этот счет. Это не прерогатива Кремля. Единственный, кто выносит решение, — это суд», — заявил Дмитрий Песков.

10 августа в Москве прошла согласованная акция протеста, посвященная выборам в Мосгордуму. После нее начался несанкционированный митинг, во время которого силовики задержали более 130 человек. В это же время один из полицейских ударил в живот активистку Дарью Сосновскую. После этого МВД организовало внутреннюю проверку.