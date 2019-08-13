Спасатели занимаются тушением судна (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижегородской области на стоянке загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь».

«В 11.40 в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области поступило сообщение о возгорании на трехпалубном теплоходе „Святая Русь“ в затоне Сибирский в г. о. г. Бор Нижегородской области», — передает ГУ МЧС по региону. Отмечается, что судно не используется с 2018 года, людей на борту не было.

По предварительным данным спасателей, площадь пожара составила 50 кв. м. По данным « Федерального агентства новостей », возгорание распространилось на 450 кв. м.

Теплоход был построен на судоверфях в ГДР в 1955 году и до 2006 года назывался «Родина». В конце прошлого года началась утилизация судна.