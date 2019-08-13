В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь». ВИДЕО

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Учения МЧС. Курган, мчс, огнетушитель, огнетушитель
Спасатели занимаются тушением судна (архивное фото)Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижегородской области на стоянке загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь».

«В 11.40 в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области поступило сообщение о возгорании на трехпалубном теплоходе „Святая Русь“ в затоне Сибирский в г. о. г. Бор Нижегородской области», — передает ГУ МЧС по региону. Отмечается, что судно не используется с 2018 года, людей на борту не было.

По предварительным данным спасателей, площадь пожара составила 50 кв. м. По данным «Федерального агентства новостей», возгорание распространилось на 450 кв. м.

Теплоход был построен на судоверфях в ГДР в 1955 году и до 2006 года назывался «Родина». В конце прошлого года началась утилизация судна.

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