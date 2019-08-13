Олег Дерипаска рассказал, как стал миллиардером

Олег Дерипаска дал ряд советов людям, которые хотят добиться успеха Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Миллиардер Олег Дерипаска поделился правилами, которые позволили ему стать одним из самых богатых людей мира. Совладелец «Русала», «Ингосстраха» и других активов с состоянием в 3,6 млрд долларов напомнил, что начал путь к успеху в первые годы после развала СССР, когда многие оказались не готовы к изменениям. Бизнесмен отметил, что «легче преуспеть в эпоху перемен, чем пережить застой».

«Если вы хотите добиться успеха в этой очень динамичной и сложной обстановке, то вам нужно не бояться тектонических изменений. Всегда внимательно анализируйте возможности, которые неизбежно приходят с изменениями», — передает Forbes «Правила жизни» Дерипаски.

Бизнесмен отмечает, что всегда соревновался с собой и, будучи руководителем, досконально изучал детали процессов. Одной из главных черт успешных лидеров, по его мнению, является умение сосредоточиться на идее, которую преследуешь. Дерипаска советует брать в команду только близких по духу профессионалов. «Я всегда подбирал в свою команду людей, которые были объединены общей идеей, сделать Россию мировым алюминиевым лидером», — говорит он.

В рейтинге 200 самых богатых россиян, по версии Forbes, Дерипаска занимает 30-е место. Сообщалось, что за в 2019 году он вернулся в список 500 богатейших людей мира, заработав за первые два месяца этого года 1,7 млрд долларов.