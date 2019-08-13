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Губернатор ХМАО покинет регион на две недели

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Подписание соглашения о сотрудничестве между правительством ХМАО и сирийской провинции Хомс. Ханты-Мансийск, улыбка, портрет, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова впервые за несколько лет ушла в отпуск летомФото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова ушла в отпуск. Об этом она сообщила югорчанам в своем аккаунте в Instagram.

«Уважаемые земляки, у меня отпуск. На связи. Здесь буду реже. Желаю вам, дорогие югорчане, теплого августа», — написала губернатор.

Как сообщил корреспонденту «URA.RU» источник в окружном правительстве, исполнять обязанности на время отпуска Комаровой будет ее первый заместитель Геннадий Бухтин. «Это первый раз, когда глава региона уходит в отпуск летом за последние несколько лет», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что Комарова планирует выйти на работу уже 26 августа.

Ранее «URA.RU» сообщало, что губернатор Югры планирует до конца сентября объехать с рабочими визитами все муниципалитеты ХМАО.

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