Уральцу грозит тюрьма за подкуп сотрудника одного из крупнейших предприятий Кургана

В коммерческом подкупе бывшего сотрудника «Курганстальмоста» обвинили инженера одного из челябинских предприятий. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы, сообщили «URA.RU» в следственном управлении СК России по Курганской области.
«Обвиняемый, являясь инженером-технологом коммерческого предприятия, передал незаконное денежное вознаграждение в размере более 290 тысяч рублей должностному лицу, выполняющему управленческие функции в ЗАО „Курганстальмост“, за совершение действий в интересах своей фирмы», — привели в ведомстве версию следствия. Переданные деньги должны были способствовать «своевременной и скорейшей оплате продукции», поставленной для «Курганстальмоста».
Расследование дела завершено, его передают в суд. В соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ мужчине грозит до семи лет тюрьмы. Название компании, в интересах которой был совершен коммерческий подкуп, в СУ СК не раскрывают. В ведомстве лишь уточнили, что ее основным видом деятельности является оптовая торговля эксплуатационными материалами и автомобильными принадлежностями.
Об уголовном деле в отношении бывшего начальника инструментального бюро отдела комплектации и снабжения инструментом «Курганстальмоста», которая якобы получила эти деньги, ранее сообщало «URA.RU». Женщину подозревают в преступлении, предусмотренном п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере). Расследование этого дела еще не завершено, уточнили в СУ СК.