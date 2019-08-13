Поселок под Архангельском, где взорвалась ракета с ядерным двигателем, решили эвакуировать

Жителей села увезут утром на поезде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей поселка Ненокса под Северодвинском, близ которого произошел взрыв на военном полигоне, эвакуируют. Об этом местным жителям сообщили в местной войсковой части.

«Утром 14 августа жителям необходимо будет отсутствовать в населенном пункте с 5 до 7 часов утра», — сообщает портал 29.ru. В это время на военном полигоне будут проводиться испытания.

Для эвакуации из села отправится поезд. Отъезд не имеет отношения к взрыву, который произошел под Архангельском 8 августа, говорят в Неноксе. «Это проходит регулярно, раз в месяц всех увозят подальше от села», — рассказал журналистам один из местных жителей.

Дозвониться до администрации Ненокса корреспонденту «URA.RU» не удалось.

Ранее стало известно, что после испытаний ракеты на полигоне в Северодвинске, когда на морской платформе произошел взрыв, уровень радиации кратковременно был превышен в 16 раз, уточняет «Национальная служба новостей». В результате ЧП погибли пять сотрудников Росатома. Подробности инцидента не раскрываются, однако причину взрыва связывают с испытаниями жидкостного реактивного двигателя.