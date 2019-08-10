При взрыве на полигоне под Архангельском погибли 5 сотрудников Росатома

Пять сотрудников Росатома погибли при взрыве на полигоне под Архангельском. Еще трое получили травмы, рассказали журналистам в департаменте коммуникаций компании.
«В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации „Росатом“. Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести», — приводит ТАСС сообщение компании. Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Семьям жертв будет оказана помощь.
О взрыве на полигоне, как напоминает RT, стало известно 8 августа. Тогда сообщалось, что ЧП произошло в Северодвинске во время испытания реактивного двигателя. Позже в СМИ появилась информация, что в городе было зафиксировано кратковременное превышение радиационного фона. В Минобороны информацию опровергли. На тот момент было известно о гибели двух человек.