09 августа 2019

При взрыве на полигоне под Архангельском погибли 5 сотрудников Росатома

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Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв, взрыв
Росатом раскрыл подробности ЧП на полигоне под АрхангельскомФото: wikipedia.org

Пять сотрудников Росатома погибли при взрыве на полигоне под Архангельском. Еще трое получили травмы, рассказали журналистам в департаменте коммуникаций компании.

«В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации „Росатом“. Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести», — приводит ТАСС сообщение компании. Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Семьям жертв будет оказана помощь.

О взрыве на полигоне, как напоминает RT, стало известно 8 августа. Тогда сообщалось, что ЧП произошло в Северодвинске во время испытания реактивного двигателя. Позже в СМИ появилась информация, что в городе было зафиксировано кратковременное превышение радиационного фона. В Минобороны информацию опровергли. На тот момент было известно о гибели двух человек.

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