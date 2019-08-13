Глава Зауралья нашел ответ в споре о том, что восстанавливать — школы или храмы

Вадим Шумков считает, что материальная разруха начинается с разрухи в головах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков высказал свою точку зрения в споре о том, что нужно восстанавливать в первую очередь — храмы или соцобъекты.

«Встречал обращения, что восстанавливать надо школы и детские сады, а не храмы. Правда находится ровно посередине», — написал Шумков на своей странице во «ВКонтакте». Он согласен с доводами, что социальная сфера Зауралья находится «в крайне непростом состоянии, отчасти, можно сказать, в разрухе». Но причиной материальной разрухи является разруха в головах: «Нищета материальная очень часто начинается с нищеты духа».

«Социальные объекты и храмы наши предки строили в гораздо более тяжелых условиях: не было ни техники, как сегодня, ни программ, ни ипотек», — считает Шумков. По его данным, к концу года в Зауралье введут в эксплуатацию девять новых детсадов и три школы, отремонтируют не менее сотни соцобъектов. Этого удалось добиться во многом благодаря участию представителей бизнеса, в том числе тех, кто «никакого отношения не имеет к Курганской области». «Да и в восстановлении храмов бюджет Курганской области, конечно же, не участвует», — подчеркнул глава региона.

Шумков отметил, что темпы строительства и ремонта в Зауралье достигли максимальных значений за последние 30 лет. Сейчас самая большая проблема — нехватка «честных и профессиональных подрядных организаций» и то, что некоторые муниципалитеты не могут организовать торги.