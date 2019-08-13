В Совфеде пояснили, при каких условиях россиянам сократят рабочую неделю

В Совете Федерации сомневаются в установлении четырехдневной рабочей недели в ближайшем будущем Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Перевод россиян на четырехдневную рабочую неделю возможен только при высокой производительности и большой зарплате, чего в ближайшее время ожидать не стоит. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский.

«Говорить о том, что это [сокращение рабочей недели] близкая реальность, очень преждевременно», — приводит RT слова политика.

Режим работы сотрудников предприятий же частного сектора, по словам сенатора, определяют руководители организаций, основываясь на пожеланиях самих работников и работодателей без ущерба зарплатам. «На сегодняшний день об этом [предложении] говорить рано», — подчеркнул Рязанский.

Ранее с предложением перевести россиян на официальную четырехдневную рабочую неделю выступили профсоюзы России, уточняет «Национальная служба новостей». Они считают, что сокращение рабочей недели должно пройти без уменьшения заработной платы. Эксперты отмечают, что данная инициатива несет угрозу экономике страны, и усомнились в том, что она может быть принята.