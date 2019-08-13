«Аэрофлот» оставил владельцев золотых карт без VIP-зала на Урале

Правила доступа в бизнес-залы в аэропорту Магнитогорска изменились Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Аэрофлот» решил изменить правила доступа владельцев золотых карт в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска. Об этом заявили представители авиакомпании.

«Изменения начнут действовать с 15 августа. Участники программы лояльности „Аэрофлота“ золотого уровня не будут иметь бесплатного доступа в бизнес-залы аэропортов», — приводит «Интерфакс» сообщение перевозчика. Ранее обладатели золотых карт имели беспрепятственный доступ в VIP-залы магнитогорского и архангельского аэропортов, теперь такое право останется лишь у участников платинового уровня.

«Аэрофлот», не вдаваясь в детали, объясняет вводимые изменения экономической целесообразностью. Сейчас владельцы золотых карт «Аэрофлота» имеют право бесплатного прохода во все бизнес-залы, даже если летят эконом-классом. «Средняя стоимость обслуживания пассажиров в бизнес-залах российских аэропортов существенно выше, чем в Европе», — рассказал радиостанции Business FM источник в авиакомпании.

Не исключается, что в будущем перечень аэропортов, в VIP-залы которых не смогут бесплатно попасть обладатели золотых карт «Аэрофлота», будет расширен. Нововведения, скорее всего, могут коснуться различных региональных воздушных гаваней.