Ольга Бузова приравняла себя к ленинградцам во время блокады Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мать телеведущей и певицы Ольги Бузовой Ирина не стала осуждать дочь за то, что та называла себя «блокадницей», облизывая тарелку. Ранее из-за этого видео, размещенного на странице Бузовой-младшей в Instagram, пользователи осудили телезвезду за глумление над жертвами блокады Ленинграда.

Мать звезды пояснила, что бабушка ведущей проекта «Дом 2» пережила блокаду, а ее привычки распространились на всех членов семьи. «Точно так же с папой мы любили облизывать тарелки, и он все время шутил, что пережитое передается в генах», — приводит слова Ирины Бузовой «Пятый канал».

Бузова-старшая заявила, что ее дочь не хотела никого оскорбить. «В блокаду люди тоже выживали, обладая чувством юмора», — заявила Ирина Бузова.