Четырех фигурантов дела о растрате в банке «Югра» объявили в розыск

В банке «Югра» была выявлена растрата в размере 7,5 млрд рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Крах банка «Югра»

В рамках расследования уголовного дела о многомиллиардной растрате в банке «Югра» объявлены в розыск четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.

«От следствия скрылись и объявлены в розыск Дмитрий Лебедев, Сергей Суменков, Оксана Ермакова и Василий Дорохин», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией. Все фигуранты были компаньонами бывшего владельца банка Алексея Хотина, который и обвиняется в растрате 7,5 млрд рублей.

Как ранее сообщало «URA.RU», бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин был задержан правоохранителями 19 апреля. Впоследствии по решению суда банкир был заключен под домашний арест.

Позднее выяснилось, что «Альфа-банк», выдавая экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину кредит на 271 млн долларов, заранее готовился к тому, что у бизнесмена появятся проблемы с законом. Условия выплат в случае возбуждения дела против Хотина оказались прописаны в договоре.

Частный банк «Югра» был основан в 1990 году в Мегионе. Его офисы работали во всех регионах Уральского федерального округа, а также в Перми и Москве. ЦБ отозвал лицензию у кредитного учреждения в июле 2017 года, позже банк был признан банкротом.