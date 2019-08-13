Определилась компания, которая решит судьбу Антипинского НПЗ

Исковые требования «СБК» составляют больше 346 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Тюменский арбитражный суд 3 сентября рассмотрит обоснованность исковых требований компании «СБК» (принадлежит Сбербанку) к Антипинскому НПЗ (АНПЗ). Информация об этом размещена в судебной картотеке. В случае положительного решения приостановленное банкротство завода возобновится, но под контролем Сбербанка — основного кредитора предприятия.

«Скорее всего, Сбербанк будет контролировать банкротство и на стадии введения наблюдения (если будет принято такое судебное решение), и далее. Более мелкие кредиторы будут включаться в реестр, но судьбу АНПЗ будет решать кредитная организация», — предположил специалист по банкротству Евгений Ярков.

Исковые требования «СБК» составляют больше 346 млрд рублей, что равняется размеру долгов АНПЗ. Агентство направило в Сбербанк запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее «URA.RU» сообщало, что апелляционный суд приостановил рассмотрение иска о банкротстве АНПЗ, поданное руководством завода. В конце мая завод из-за финансовых проблем приостановил переработку нефти, восстановив производство только через три месяца.