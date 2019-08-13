В Госдуме отреагировали на шутку Бузовой-«блокадницы»

В Госдуме РФ Ольге Бузовой посоветовали «притормозить» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущая Ольга Бузова, которая назвала себя «блокадницей», облизывая тарелку, не понимает граней разумного. Такое мнение высказал член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ, блогер Вадим Манукян.

«У нее порой отсутствуют тормоза, и она абсолютно не понимает, что уместно говорить в определенной ситуации, а что нет», — приводит позицию политика « Федеральное агентство новостей ». «Причина безобразия — в невежестве и низком интеллектуальном уровне» ряда представителей российского шоу-бизнеса, говорит Манукян.

По его словам, «отвратительно», когда Бузова позволяет себе подобное «позерство и бездумно спекулирует на такой теме». Политик признался, что блокада Ленинграда немецкими нацистскими войсками — «боль страны», и подобные ролики не должны появляться на странице телезвезды.

Ранее на странице Бузовой в Instagram было опубликовано видео, на котором она облизывает тарелку и называет себя «блокадницей». Из-за видео Бузова оказалась в центре скандала: пользователи обвинили ее в глумлении над жертвами голода, передает «Пятый канал». Позже мать телеведущей Ирина Бузова сказала, что облизывать тарелки — привычка всей семьи, начиная с бабушки, пережившей блокаду.