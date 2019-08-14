Британский дипломат объявила об «отчаянном» положении украинцев в Крыму

Граждане Украины, живущие на территории Крыма, находятся в отчаянном положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам. С таким заявлением на заседании Совета безопасности ООН выступила представитель Великобритании Карен Пирс.
«Я хочу обратить внимание на конкретные регионы, где положение с международным гуманитарным правом отчаянное. Это Украина, так как украинские граждане Крыма лишены доступа к базовым услугам», — приводит ТАСС слова Пирс. По ее словам, украинцы оказались в таком положении, поскольку не изменили свое гражданство.
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский посчитал слова британской коллеги неуместными, предположив, что ее «плохо готовили». «На территории нашей страны нет никакого вооруженного конфликта, следовательно, говорить о международном гуманитарном праве применительно к нашей стране неуместно», — заявил российский дипломат.