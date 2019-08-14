Новоуральск заволокло дымом Фото: «Новости Новоуральска», «ВКонтакте»

На предприятии Уральской горно-металлургической компании (УГМК) объяснили, откуда взялся ярко-оранжевый дым в поселке Верх-Нейвинский, накрывший соседний город Новоуральск.

Дым, валивший из трубы здания филиала предприятия «Уралэлектромедь» (входит в УГМК), заметили накануне жители Верх-Нейвинского. Видео и фото разметили в местных пабликах в соцсетях. На кадрах заметен рыжий столб дыма, выходящий из заводской трубы, а внутри помещения — ярко-оранжевое свечение. Пользователи предположили, что на заводе возник пожар.

На предприятии «URA.RU» пояснили, что ЧП на производстве не было, и дым опасности не представляет. «Аварийной ситуации на предприятии не было. Появление рыжего дыма из тубы металлургического цеха филиала ПСЦМ связано с проведением запланированных работ по очистке технологического оборудования. Экологическая ситуация в норме. На качество атмосферного воздуха данная ситуация не повлияла», — рассказали нашему агентству в администрации производства сплавов цветных металлов (ПСЦМ). Там уточнили, что чистка продолжалась 10 минут, все работы были закончены в тот же день.