Американская методика: на митинге в Москве было не более 28 тысяч человек

Подсчет по «методу Джейкобса» говорит о 25-28 тысячах участниках акции 10 августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, прошедший 10 августа, посетили не более 28 тысяч человек, а без учета сотрудников правоохранительных органов — не более 25 тысяч. Такие цифры получаются при подсчете участников акции по принятому в США «методу Джейкобса».

Методика, разработанная американским журналистом Гербертом Джейкобсом, основана на вычислении количества человек на квадратный метр. Площадь митинга делят на равные участки определенного размера и замеряют «плотность толпы» на каждом из них. Затем по формуле Джейкобса определяют общую численность мероприятия.

Согласно подсчетам по этому методу, 10 августа на проспекте Сахарова побывали 28 тысяч человек, включая сотрудников полиции, журналистов и волонтеров, пишет «Московская газета». Эти цифры идут вразрез с данными проекта «Белый счетчик» о 50 тысячах участников. Столичное МВД, в свою очередь, отчитывалось о 20 тысячах человек.

Численность акций в Москве становится частью идеологической войны, считает политолог Марат Баширов. «МВД выдает одну цифру, „Белый счетчик“ другую, они различаются иногда в разы и почему-то никто не напрягается. И понятно, что поджигатели скандалов вкупе с оппозиционерами хватаются за цифру побольше, не хотят и слышать про объективные данные», — отметил он в своем telegram-канале. По словам Баширова, на согласованных акциях очень просто подсчитывать участников, поэтому удивительно, что данные МВД и «Белого счетчика» разнятся.

Политолог указал на «резкий скачок» в подсчетах «Белого счетчика» в 15:40, когда поток входящих на проспект Сахарова закончился. В этот момент цифры мгновенно выросли на 25 тысяч человек. «Да еще и с объяснением, что типа „за углом еще стоит десяточка тысяч“. Вранье „БС“ — очевидное, прямо готов идти в суд и доказывать это», — утверждает Баширов.

На фоне уходящей повестки протестных акций соратники блогера Алексея Навального Леонид Волков и Любовь Соболь начали переводить внимание своих сторонников с митингов на проект «Умное голосование». «Новые митинги и шествия, московские и федеральные, безусловно важны <…>, но в оставшиеся четыре недели штаб Навального прежде всего сосредоточится на „Умном голосовании“», — написал Волков на своей странице в Facebook.

Митинг 10 августа проходил в поддержку политиков, которых не допустили к выборам в Мосгордуму. После завершения акции некоторые участники организовали несогласованное шествие, во время которого полиция задержала 130 человек.