Россиянам пообещали 36-градусную жару

Синоптики прогнозируют возвращение жаркого лета в Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На этой неделе на Европейскую территорию России вернется жаркое лето. Такой прогноз дали специалисты Гидрометцентра.

Первыми изменение температуры ощутят жители Центрального федерального округа и Поволжья. «Северные потоки перекроют высотный циклон, за счет чего на Центральную часть страны начнет поступать воздух тропических широт», — приводит газета «Известия» заключение синоптиков. Днем воздух будет прогреваться до 30-36 градусов.

На севере и на западе России, по прогнозам Гидрометцентра, не обойдется без осадков — там ожидаются дожди с грозами. В южные регионы страны придет антициклон с жарким тропическим воздухом. Например, в Крыму температура приблизится к максимальным показателям.

На Урале в следующие несколько дней станет теплее, но аномального тепла не ожидается. В Свердловской области воздух нагреется до 24-26 градусов, в Челябинской — до 25-26 градусов, в Курганской — до 27. В Тюменской области, по данным синоптиков, будет до 26 градусов тепла, в Югре — до 27, а на Ямале — до 20. В Пермском крае будет 24 градуса.