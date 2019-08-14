Арестованного уральского блогера вывезли в Москву

Устинова обвиняют в вымогательстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело создателя telegram-канала Устинова

Екатеринбургского блогера, автора telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП дубернатора» Александра Устинова увезли из СИЗО Екатеринбурга в Москву. Теперь он помещен в московское СИЗО № 5 «Водник».

«Устинова увезли в Москву без всякого объяснения причин. Он был на пересылке, я только сейчас узнал его местонахождение. Собираюсь поехать к нему, но пока надо утрясти некоторые вопросы, в том числе финансовые», — рассказал «URA.RU» представитель защиты Устинова.

Ранее «URA.RU» писало, что Устинова обвиняют в вымогательстве денег у завода «Вентпром». По версии следствия, блогер публиковал клеветнические тексты, а после вымогал деньги в обмен на удаление публикаций. В качестве жертв Устинова в деле фигурируют миллиардер Алишер Усманов и директор крупнейшей в стране «Объединенной зерновой компании» Михаил Кийко.

По мнению адвоката, отправка Устинова в Москву может быть связана с эпизодом Усманова.

Устинов был задержан в Екатеринбурге 29 ноября 2018 года. В мае Верх-Исетский суд продлил срок его ареста до 25 сентября.