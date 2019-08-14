Лидер «Чайфа» рассказал, как справился с критикой из-за позиции по храму Екатерины

Владимир Шахрин считал компромиссным решение построить храм в сквере Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин считает, что переоценил свои информационные возможности и статус, высказавшись за строительство храма Святой Екатерины на территории сквера в Екатеринбурге. Однако ему удалось справиться с массой критики после этого, рассказал музыкант в эфире шоу Zangalis, опубликованном на YouTube.

«На данный момент позиция, что я переоценил свои информационные возможности, свой социальный статус, уровень авторитета в городе, и недооценил, как устроено современное информационное поле», — сказал Шахрин. Он признался, что ему показалось компромиссным предложение инвесторов построить храм в части сквера, при этом благоустроив окружающую территорию. «Я вник в эту историю и понял, Драмтеатр останется, место для концертов останется, скейт-парк появится, зеленая зона появится. И вот с краю, где уберут 1/5 насаждений, будет храм», — пояснил Шахрин.

Певец также отметил, что в первый день майских протестов противостояние из-за сквера перешло в плоскость «ты за власть или за народ?». По мнению Шахрина, за этим стоят люди, которые умеют работать с молодежью и легко вбили ей в голову «протестные настроения». Музыкант рассказал, что смог дистанцироваться от массовой критики в свой адрес, «отключив» для себя виртуальный мир — например, он убрал из своего списка радиостанции «Эхо Москвы» и «Серебряный дождь», а также «несколько городских порталов». «И жизнь моя стала прекрасна в одно мгновение», — отметил Шахрин.