В Тюмени не смогли сдать долгострой, из-за которого застройщик судился с Utair

Сроки сдачи домов в ЖК «Москва» уже переносили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменский застройщик «Сибстройсервис», много лет судившийся с авиакомпанией Utair из-за ЖК «Москва», сообщил о переносе ввода в эксплуатацию одного из домов скандального проекта из-за его неготовности, сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании.

Высотка на ул. Новоселов, 107/2 официально будет сдана только в 4 квартале 2019 года. На первое августа степень готовности объекта составила 74%», — прокомментировали в «Сибстройсервисе».

Дольщикам разослали письменные уведомления, ключи обещают выдать в декабре. Первоначальный срок сдачи — 3 квартал 2019 года. Сейчас в здании заканчивают монтаж панелей и плит перекрытия на последнем этаже.

Застройщику предстоит завершить кирпичную кладку на 14 и 15-м этажах, уставить на них ограждения лоджий. В высотке не до конца установлены системы вентиляции, дымоудаления, отопления, электро- и водоснабжения, не завершено утепление стен. Также не закончены работы по отделке фасадов, обустройству благоустройства двора.

Ранее один из домов ЖК «Москва» попал в охранную зону аэропорта «Плеханово», и «Сибстройсервис» должен был получить разрешение на строительство у его собственника Utair, но не сделал этого. После полутора лет судов компании подписали мировое соглашение. Однако это повлияло на скорость строительства района. Ранее застройщик уже переносил сроки сдачи трех домов в ЖК «Москва»: ул. Новоселов, 113, ул. Интернациональная, 3-4, ул. Интернациональная, 5.