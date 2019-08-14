Суд ХМАО допросил важных свидетелей по делу угонщика самолета Аэрофлота

Капитан и бортпроводники, обслуживающие самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Сургут-Москва, дали показания в суде. Ранее этот самолет пытался угнать югорчанин Павел Шаповалов,
«Бортпроводница Мария Никулина рассказала судье, что Шаповалов потребовал лететь в Афганистан, потому что он причастен к теракту в США 11 сентября 2001 года», — пояснил «URA.RU» адвокат обвиняемого Евгений Жердев.
Жердев добавил, что стюардессы на суде прямо сказали, что Шаповалов не вел себя агрессивно, не показывал оружие, хоть и заявлял, что оно есть. Ранее эти слова бортпроводников подтвердил и пассажир, сидевший рядом с Шаповаловым.
Ранее «URA.RU» писало, что житель села Угут (ХМАО) Шаповалов, вылетев из Сургута в Москву, заявил, что вооружен и потребовал взять курс на Афганистан. Командир лайнера принял решение сесть в Ханты-Мансийске, где Шаповалова задержали. Позже следователи обвинили мужчину в захвате самолета в целях угона и назначили психолого-психиатрическую экспертизу. В результате суд отправил Шаповалова под стражу на два месяца, а затем мужчину отправили в психбольницу. Следующее заседание суда и оглашение приговора состоится 28 августа.