Сотрудники скорой помощи в Прикамье готовятся к забастовке

Сотрудники «скорой» уходят из-за низких зарплат Фото: pixabay.com

Работники станции скорой медпомощи в городе Чайковский Пермского края готовы объявить забастовку. Медики требуют пересмотреть условия труда и повысить зарплату. Свои требования они разместили в соцсетях, определив в срок до 20 августа внести изменения в условия оплаты труда.

«Мы проведем официальную забастовку (одну машину поставим на линию для экстренных вызовов). Пригласим все СМИ города, губернатора, и отправим приглашение президенту России. Также пригласим журналистов федеральных телеканалов. Уверены, они будут рады», — говорится в сообщении. Медики также призвали горожан поддержать их требования и выйти на улицы.

Другая часть коллектива не поддержала действия своих коллег и призвала не поддаваться на провокации. «Да, у нас действительно есть серьезные кадровые проблемы. Но они возникли не по вине руководства больницы. И призывами к забастовкам и другим акциям с сомнительной законностью проблему не решить. Такими действиями можно лишь еще усугубить ситуацию», — сказано в тексте обращения, опубликованного во «ВКонтакте».

Источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, рассказал, что за последние три года со станции скорой помощи в Чайковском уволились 39 сотрудников. «Медики недовольны зарплатой — в среднем фельдшер получает не больше 25 тыс рублей в месяц. Зарплата в регионах в разы выше, поэтому люди едут туда», — указал источник.

В руководстве станции скорой помощи корреспондента «URA.RU» заверили, что «никаких забастовок не будет». В министерстве здравоохранения Пермского края не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, обещав предоставить письменный комментарий.