Тюменский губернатор отреагировал на хищения в главном онкоцентре региона

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что лично контролирует ситуацию в госучреждении «Медицинский город», где региональная прокуратура обнаружила факт хищения на 29 млн рублей. Действия силовиков он не стал комментировать. Информацию об этом с пресс-конференции главы региона передает журналист «URA.RU».
«Этим (ситуацией с хищениями в „Медицинском городе“, — прим. ред.) занимаются правоохранительные органы. Оценка должностных лиц будет дана компетентными людьми, я их решение не комментирую», — отметил губернатор.
Моор пообещал исправить все недочеты по работе учреждения и закрыть вопрос с лекарствами для онкобольных. В то же время губернатор отметил, что нарушения финансового плана не повлияли на работу госучреждения. «Выводы по конкретным людям сделаем позже», — пообещал он, отвечая на вопрос об увольнении главврача Андрея Кудрякова.
Ранее «URA.RU» сообщало, что силовики задержали двух сотрудников тюменского «Медицинского города». Позднее стало известно, что главного бухгалтера и главного экономиста учреждения обвиняют в хищении 29 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие по нему продолжается.
Региональный проект «Медицинский город» был запущен в 2013 году. В него входят тюменская областная клиническая больница № 1 в Патрушево, медико-санитарная часть «Нефтяник», Федеральный центр нейрохирургии, Центр женского здоровья, радиологический центр. «Медицинский город» принимает больных как с юга Тюменской области, так и из Ямала и Югры.