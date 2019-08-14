Губернатору Артюхову пожаловались на оскорбления в ямальской мэрии

Местная жительница пожаловалась губернатору Дмитрию Артюхову на оскорбления в мэрии Фото: Елена Федорова © URA.RU

Губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову во время встречи с горожанами пожаловались на оскорбления в мэрии Нового Уренгоя. Мероприятие транслировалось в прямом эфире в Instagram губернатора.

Местная жительница хотела лично пообщаться с Артюховым по поводу жилищного вопроса. «Как к вам вообще можно попасть? У нашей администрации города есть такая манера — оскорблять человека. Я была на приемах. У меня есть личный вопрос. Если я начну его здесь поднимать, то будет всем не удобно», — сообщила женщина.

Отвечая ей, Артюхов сказал, что возможности для личного общения у него сейчас нет. «Если у вас есть определенное недоверие к местному самоуправлению, у меня есть команда моих помощников, заместителей, руководителей департаментов. Я поручу им с вами переговорить. Потому что все жилищные вопросы индивидуальны», — отметил Артюхов. Однако женщина перебила его: «Просто нашей администрации я уже не верю». Затем зал разразился бурными аплодисментами. После губернатор поручил пообщаться с жительницей главе окружного департамента жилищной политики и строительства Юрию Теряеву.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе мэрии Нового Уренгоя не удалось. На звонки никто не ответил.

Глава региона Дмитрий Артюхов 12 августа отправился в поездку по региону на отечественном автомобиле из Надыма в Ноябрьск. Губернатор, кроме Нового Уренгоя, заедет в Губкинский и Тарко-Сале. Во время поездки Артюхов встречается с жителями, смотрит на состояние дорог, объектов благоустройства и строительства. Губернатор также сам просит жителей сообщать о всех проблемах, чтобы оперативно их решать.