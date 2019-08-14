В Крыму назвали инициаторов водной блокады полуострова

Северо-Крымский канал, поставлявший на полуостров воду из Днепра, был перекрыт в 2014 году Фото: Viktor Levit

Идея ограничения подачи пресной воды на Крымский полуостров принадлежит не руководству Украины, а западным политикам. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя заявление команды нового президента Украины.

«Водная блокада Крыма — часть антироссийской стратегии Запада. Поэтому вне зависимости от рассуждений украинских чиновников ключевые решения о прекращении или продолжении блокады будут приниматься далеко от берегов Днепра», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Также он отметил, что водная блокада не привела к ожидаемым результатам и назвал ее «государственным терроризмом». «Дефицита воды для хозяйственно-питьевых нужд нет, экономика полуострова развивается. <…> Попытка лишить более двух миллионов человек пресной воды является <…> формой государственного терроризма», — добавил чиновник.

Как писало «URA.RU», ранее помощник президента Украины Антон Кориневич заявил, что Киев не собирается обсуждать с Кремлем свои действия на Северо-Крымском канале, который был перекрыт в 2014 году. До мартовского референдума о воссоединении с Россией сооружение снабжало Крым пресной водой из Днепра.