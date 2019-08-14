Суд определил судьбу скандальной курганской клиники, у пациентки которой «взорвалась грудь»

Курганский суд потребовал ликвидировать скандальную клинику пластической хирургии (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Курганская компания «Мэрилин», которая управляет клиникой пластической хирургии Persona Nova, должна быть ликвидирована. Такое решения принял Курганский городской суд после неоднократных нарушений прав клиентов.

«Курганский городской суд удовлетворил иск управления Роспотребнадзора по Курганской области о ликвидации ООО „Мэрилин“», — сообщили в пресс-службе ведомства. В иске заявлялось о систематическом нарушении прав потребителей в период с 2017 по 2019 годы, в том числе о невозврате денег за неоказанные услуги. В качестве подтверждения ведомство указывало на неоднократные обращения курганцев в суды с исками о защите своих прав.

Представитель ответчика подтвердил суду, что судебные акты о взыскании денег в пользу потребителей до сих пор не исполнены. Истец заявлял, что дальнейшая деятельность ООО «Мэрилин» представляет угрозу жизни и здоровью граждан.

О жалобах пациентов на клинику Persona Nova, которая отказывается возвращать деньги за неоказанные услуги, ранее сообщало «URA.RU». В 2017 году после операции скончалась женщина. В начале этого года жительница Кургана заявила, что из-за осложнений после операции грудь у нее буквально «взорвалась», а после обращения к специалисту Роспотребнадзора ей начали угрожать расправой. Владелица клиники Марина Ермакова тогда заявляла «URA.RU», что пациентка просто вымогает у нее деньги.

Судебные заседания по вопросу ликвидации «Мэрилин» начались еще в апреле. Позже областное УФНС заявило о долгах скандальной компании по налогам. Разбирательства по этому делу отложены до октября.