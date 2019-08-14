Совет директоров Utair получил премию на фоне убытков компании в 2,5 млрд рублей

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Общая задолженность Utair перед кредиторами оценивается в сумму более 70 млрд рублейФото: архив авиакомпании Utair
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Проблемы у авиакомпании UTair

Около пяти миллионов рублей премии получили члены совета директоров (наблюдательного совета) авиакомпании Utair за первое полугодие 2019 года. Информация об этом размещена в ежеквартальном отчете на сайте предприятия. При этом отчетный период перевозчик закончил с убытком в 2,5 млрд рублей.

Согласно официальным данным, 4,9 млн рублей были выплачены в качестве «вознаграждения за участие в работе органа управления». Ежеквартальный отчет был утвержден 14 августа на заседании наблюдательного совета — это решение опубликовано на портале раскрытия корпоративной информации.

«URA.RU» обратилось в Utair с просьбой прокомментировать факт начисления вознаграждения — ответа на запрос пока не поступило.

Авиакомпания находится в сложной финансовой ситуации. Общая задолженность Utair перед кредиторами оценивается в сумму более 70 млрд рублей. 14 августа во время пресс-конференции губернатор Тюменской области (региону принадлежит более 8% акций компании) Александр Моор заявил, что главная цель компании — договориться о реструктуризации долга. Претензии к перевозчику есть не только у банков, но и у пассажиров, недовольных неудобным расписанием рейсов компании.

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