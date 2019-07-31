Utair изменила родному региону в пользу Екатеринбурга

Utair изменила расписание полетов в пользу Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Проблемы у авиакомпании UTair

Авиакомпания Utair изменила расписание рейса Екатеринбург — Тюмень — Екатеринбург, сделав его неудобным для тюменцев. Такие действия предприятия идут вразрез с интересами жителей Тюменской области — одного из акционеров авиакомпании.

Раньше из Рощино в Екатеринбург можно было улететь в 9 утра, теперь только в 20 часов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Если ранее из Тюмени можно было вылететь в столицу Урала около 9 утра, то сейчас рейс перенесен на 20 часов. Изменилось и время обратного рейса. Ранее самолет вылетал из Кольцово около 21 часа, сейчас вылет назначен на 3:50 ночи. То есть тюменцу, приехавшему в Екатеринбург по делам, необходимо провести в городе больше суток, тогда как раньше он мог успеть решить вопросы за день и вечером вернуться домой. Напротив — жители столицы Урала ранее были вынуждены останавливаться в Тюмени на две ночи (что благоприятно сказывалось на экономике города), а теперь поставлены в привилегированное положение.

В пресс-службе Utair «URA.RU» ответили, изменения в расписании произошли из-за конкурента. «Между Екатеринбургом и Тюменью сейчас летают два рейса в день. Утренний выполняет „Ямал“, вечерний — Utair. Рейс перенесли на вечер, чтобы разойтись в расписании с утренним рейсом „Ямала“, разница с которым составляла 20 минут», — сообщили в пресс-службе перевозчика.

«То, что компания ориентируется на Екатеринбург, а не на Тюмень, в высшей степени непонятно. Хочу напомнить, что буква «T» в слове Utair — означает «Tyumen». Они, конечно, могут говорить о том, что приняли рыночное решение, но пусть и работают тогда на рыночных условиях, а не получают субсидии из бюджета.

Или убирают из названия букву», — заявил член Общественной палаты Тюменской области Андрей Шуклин. Только в прошлом году из казны Тюменской области на субсидирование региональных маршрутов авиакомпании было выделено 156 млн рублей.

В наблюдательном совете довольны работой гендиректора Utair Андрея Мартиросова Фото: Николай Бастриков © URA.RU

При этом вопрос влияния правительства Тюменской области, которое владеет 8,4% акций Utair, на политику перевозчика остается открытым. «Тюменская область — миноритарный акционер, реального влияния на политику компании она не оказывает. Я не вижу у них таких рычагов. Только если получат поддержку от других более крупных акционеров», — отмечает политолог Александр Безделов. Владельцами Utair, напомним, являются «Сургутнефтегаз» (через подконтрольную АО «АК-Инвест», у него 50,1% акций) и ХМАО (38% акций).

Источник агентства внутри авиапредприятия считает, что правительство Тюменской области, как и правительство ХМАО, может оказывать давление на Utair. «Однако, в отличие от Югры, Тюмень этого практически не делает. Может, это связано с тем, что доля вложенных средств относительно невелика, а может, с тем, что Тюменская область меньше ХМАО по размерам, и проблемы с доступностью перелетов менее актуальны. В ближайшее время будет совещание наблюдательного совета при Utair и там, возможно, эти вопросы будут обсуждаться», — сообщил инсайдер.

В наблюдательный совет от Тюменской области входит директор регионального департамента имущественных отношений Андрей Киселев. Получить оперативный комментарий от руководства департамента не удалось. Агентство направило в ведомство запрос. Судя по протоколу последнего заседания набсовета 26 июня, его члены удовлетворены работой гендиректора Utair Андрея Мартиросова, с которым решено продлить трудовой договор.

Впрочем, по мнению депутата Тюменской областной думы Ивана Левченко, неудобное расписание — не самая большая проблема компании. «Все мы помним судьбу проекта „Корпорация развития“, куда из бюджета региона ушли миллиарды рублей. Есть шанс, что Utair повторит ту же судьбу, и наши деньги пропадут. В авиакомпании, конечно, говорят, что все хорошо, но долг в 74 млрд рублей намекает, что нет», — отметил парламентарий.

В 2015 году авиакомпании удалось избежать банкротства только благодаря вливаниям правительств Югры и Тюменской области — 11,5 млрд и 2,5 млрд рублей соответственно. Эксперты не исключают, что развитие событий в случае с Utair пойдет по сценарию авиакомпании «Трансаэро», обанкротившейся в 2015 году. Но президент фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов не согласен с этим мнением. «Utair, в отличие от „Трансаэро“, выполняет еще и социальную функцию — летает в те населенные пункты, куда никогда не полетит: ни „Аэрофлот“, ни S7. Поэтому я надеюсь, акционеры найдут возможность сохранить компанию», — заявил эксперт.