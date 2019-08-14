Руководство Utair специально устроило технический дефолт авиакомпании

Технический дефолт Utair был сделан менеджментом компании осознанно, но сейчас перевозчик работает над реструктуризацией долгов. Как передает журналист «URA.RU», такое заявление сделал тюменский губернатор Александр Моор в ходе пресс-конференции.
«Мы надеемся, что люди с государственным мышлением в отрасли найдут способ сохранить каждую для нас авиакомпанию. Менеджмент допустил технический дефолт в конце прошлого года, но сделано это было осознанно, чтобы сохранить предприятие в низкий сезон. Очень важно, что Utair не допускает операционной задолженности, по зарплате в том числе», — сообщил глава региона в ответ на вопрос «URA.RU».
По данным губернатора, такие действия руководства перевозчика помогли увеличить объем операций компании. Согласно опубликованным отчетам авиакомпании, за полгода она смогла сократить убыток на 1,2 млрд рублей. Однако губернатор призвал сосредоточиться на главной цели — добиться реструктуризации долга.
На вопрос журналиста о том, стоит ли создать другую авиакомпанию, губернатор ответил, что «без Utair будет выжить сложно».
Общая задолженность Utair перед кредиторами оценивается в сумму более 70 млрд рублей. Ранее «URA.RU» сообщало, что глава глава Минтранса Евгений Дитрих порекомендовал авиакомпании ограничить рост продажи билетов, а не заниматься демпингом на рынке.