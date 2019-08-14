В Курганской области проводится масштабная модернизация техники лесопожарных предприятий региона. Параллельно с этим устраняются другие причины майских пожаров в Зауралье, сообщил врио губернатора Вадим Шумков на своей странице в Instagram.
«Четыре новые пожарные машины производства Варгашинского завода, девять тракторов, три единицы лесопатрульной техники, несколько УАЗов, большой трал и грузовая техника. Большое количество нового инвентаря и спецоборудования для тех, кто предотвращает и тушит лесные пожары», — перечислил глава региона. Он отметил, что приобрести новую технику и инвентарь удалось благодаря участию региона в нацпроекте «Экология».
Шумков заверил, что обновление материально-технической части лесопожарных частей Зауралья продолжится. Однако покупкой техники и оборудования власти ограничиваться не собираются. «Причиной распространения весенних пожаров стали не только аномально высокая температура и ветер, но и неполная готовность системы, и тех, кто отвечал за эту работу. Здесь тоже последовательно наводим порядок», — заявил врио губернатора.