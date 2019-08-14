Деревню Ордина в мае почти полностью уничтожило огнем всего за 40 минут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Курганской области проводится масштабная модернизация техники лесопожарных предприятий региона. Параллельно с этим устраняются другие причины майских пожаров в Зауралье, сообщил врио губернатора Вадим Шумков на своей странице в Instagram.

«Четыре новые пожарные машины производства Варгашинского завода, девять тракторов, три единицы лесопатрульной техники, несколько УАЗов, большой трал и грузовая техника. Большое количество нового инвентаря и спецоборудования для тех, кто предотвращает и тушит лесные пожары», — перечислил глава региона. Он отметил, что приобрести новую технику и инвентарь удалось благодаря участию региона в нацпроекте «Экология».

Шумков заверил, что обновление материально-технической части лесопожарных частей Зауралья продолжится. Однако покупкой техники и оборудования власти ограничиваться не собираются. «Причиной распространения весенних пожаров стали не только аномально высокая температура и ветер, но и неполная готовность системы, и тех, кто отвечал за эту работу. Здесь тоже последовательно наводим порядок», — заявил врио губернатора.

Крупные пожары охватили Курганскую область в первых числах мая, сообщало ранее «URA.RU». От огня пострадали несколько населенных пунктов, а деревня Ордина в Белозерском районе меньше чем за час выгорела почти дотла. Опасная ситуация складывалась и в селе Иковка в пригороде Кургана, из которого пришлось эвакуировать жителей. В регионе вводили режим ЧС и запрещали продажу алкоголя.