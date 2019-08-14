13 августа 2019

В Югре задержали полицейского в момент получения взятки. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор Владимир Миронов. Екатеринбург, мвд, полиция
Разработка полицейского велась несколько месяцевФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Югорские оперативники в Нефтеюганском районе задержали полицейского за попытку получения взятки. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Его разрабатывали сотрудники окружного отдела собственной безопасности. Был задержан с поличным», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что деньги предназначались полицейскому за обещание прекратить уголовное дело. В настоящее время с задержанным проводят оперативно-следственные мероприятия.

В пресс-службе УМВД по ХМАО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее «URA.RU» уже сообщало о коррупционных скандалах в полиции Югры.

Фото: читатель «URA.RU»

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© Служба новостей «URA.RU»
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