Разработка полицейского велась несколько месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Югорские оперативники в Нефтеюганском районе задержали полицейского за попытку получения взятки. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Его разрабатывали сотрудники окружного отдела собственной безопасности. Был задержан с поличным», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что деньги предназначались полицейскому за обещание прекратить уголовное дело. В настоящее время с задержанным проводят оперативно-следственные мероприятия.

В пресс-службе УМВД по ХМАО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее «URA.RU» уже сообщало о коррупционных скандалах в полиции Югры.