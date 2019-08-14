Осужденные за поджог пермской приемной Медведева подались в бега

Молодые люди входили в ультраправую организацию Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Суд Ленинского района Перми вынес решение по делу о поджоге приемной премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Перми в ноябре 2017 года. Обвиняемыми по уголовному делу проходило четверо молодых людей: Дмитрий Стрелков, Антон Зырянов, Александр Анкудинов и Никита Юшков.

Суд приговорил Стрелкова к семи годам колонии общего режима, Зырянова — к пяти годам колонии строго режима. При этом оба они не пришли на судебное заседание и были объявлены в розыск, сообщил «URA.RU» один из участников процесса.

Еще двое фигурантов дела — Анкудинов и Юшков — получили условные сроки, четыре и три года соответственно. «Розыском осужденных будет заниматься Федеральная служба исполнения наказаний. Их настоящее местонахождение сейчас неизвестно. Вполне вероятно, что они находятся за пределами России», — уточнил источник «URA.RU» в силовых структурах.

Как установил суд, в ноябре 2017 года молодые люди забросали здание приемной Медведева в Перми бутылками с зажигательной смесью. Все фигуранты дела, согласно материалам дела, входили в ультраправую организацию, возглавлял которую Стрелков.